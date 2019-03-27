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Общество

Изменения в госпрограмму по обеспечению качественным жильем одобрили члены комитета по экономической политике Псковского облсобрания

Члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания одобрили внесение изменений в госпрограмму Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, с докладом по вопросу выступил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

По его словам, изменения носят редакционный характер и, в частности, изменяются целевые показатели и кураторы. Кроме того, как пояснил Сергей Грахов, изменяется порядок предоставления субсидий. Муниципалитеты смогут исключать из адресного перечня ветхие дома и территории, которые необходимы для государственных нужд. Предлагается, что субсидии будут распределять в муниципалитеты исходя из численности населения. Сергей Грахов также отметил, что граждане сами будут выбирать территории для благоустройства по рейтинговому голосованию.

Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству пояснил, что федеральные министерства будут определять, сколько денег необходимо выделить на реализацию программы на последующие годы, исходя из того, какие результаты регион покажет в этом году. 

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