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Фестиваль «Street fest» пройдёт в воркаут-центре Пскова 30 марта

30 марта в воркаут-центре Пскова (улица Коммунальная 19, ДОСААФ) пройдет фестиваль уличного спорта «Street fest». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в рамках фестиваля состоятся совместные открытые соревнования по воркауту и брейк-дансу.

Соревнования по воркауту включают в себя этапы «Воркаут батлы» и «Воркаут двоеборье», где участникам в различных весовых категориях предстоит выполнять подтягивание на турнике и отжимание на брусьях с дополнительным весом.

Организатором мероприятия выступает спортивное движение «Street workout» Псковской области. Соревнования состоятся при поддержке «Команды 2018»; комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова; Псковского городского молодежного центра; Псковской обувной фабрики Nordman; фитнес клуба Xpress и досугового центра «Понарошкино».

Начало регистрации участников 30 марта с 11:30 до 12:30 Открытие мероприятия — в 13:00.

Организаторы отмечают, что по предварительным данным побороться в соревнованиях заявились атлеты из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Украины.

По вопросам участия в различных этапах по воркауту и брейк-дансу следует обращаться к организаторам мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

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