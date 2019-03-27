Капремонт фасада запланирован в здании псковского УМВД
Капитальный ремонт фасада запланирован в административном здании УМВД России по Псковской области. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 237 тыс. 745,51 рубля, источник финансирования - федеральный бюджет на 2019 год.
Аукциона в электронной форме состоится 18 апреля.
Сроки завершения работ - 45 календарных дней с даты заключения контракта.
Отметим, здание УМВД на улице Некрасова, 36 в Пскове является объектом культурного наследия.