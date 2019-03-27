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Общество

Капремонт фасада запланирован в здании псковского УМВД

Капитальный ремонт фасада запланирован в административном здании УМВД России по Псковской области. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 237 тыс. 745,51 рубля, источник финансирования - федеральный бюджет на 2019 год.

Аукциона в электронной форме состоится 18 апреля.

Сроки завершения работ - 45 календарных дней с даты заключения контракта.

Отметим, здание УМВД на улице Некрасова, 36 в Пскове является объектом культурного наследия.

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