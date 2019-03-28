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Общество

Псковичи встретились с автором мистических книг

В псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в рамках «Недели детской книги» состоялась творческая встреча с московской писательницей Екатериной Неволиной, которая руководит группой российской сентиментальной прозы в издательстве «Эксмо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Встречу с читателями Екатерина Неволина начала с того, что рассказала, как она стала писателем. По её словам, в детстве она мечтала стать рыбой. Потом захотела выучиться на геолога, но обнаружила, что не любит ночевать в палатке, и оказалась потерянной для этой профессии. Мама будущей писательницы надеялась, что она станет юристом, но на юридический факультет Екатерина Неволина не поступила. Поэтому «от нечего делать» она подалась в библиотечный институт, а когда обнаружила у себя страсть к писательству, окончила заочно ещё и литературный.

Она рассказала, что свой первый роман ей пришлось сжечь, ведь когда она его прочитала родителям, те почему-то не нашли в нём ничего захватывающего. Но на третьем курсе своего первого института она начала писать рассказы, и вскоре поняла, что это и есть её призвание.

Екатерина Неволина объяснила присутствующим, что чем более фантастичен в литературном произведении «фон», тем более реалистичными должны быть персонажи и ситуации.

Кроме того, она рассказала, как в начале своей карьеры писала на заказ книги, например, о святых. Она также объяснила, что издательства редко сохраняют авторские названия книг. «Ведь название должно продаваться, а, значит, это больше коммерция, чем литература», - пояснила она.

Напомним, Екатерина Неволина – автор десятков книг. Она писала сценарии для мультсериала «Джинглики», а также известна любителям мистической литературы по таким книжным сериям, как, например, «Похитители древностей».

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