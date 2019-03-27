Асфальт появится на подъезде к великолукской деревне Белокозово
Асфальтобетонное покрытие появится на участке от дороги Покарево - Купуй км 7+500 до деревни Белокозово (от км 0+000 до км 1+460) Пореченской волости Великолукского района. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 млн 694 тыс. 89,03 рубля. Источник финансирования - средства бюджета муниципального образования на 2019 год.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 19 апреля.
Сроки выполнения работ - 45 рабочих дней с даты заключения контракта.