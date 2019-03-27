Срок подачи декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018 год истекает 30 апреля

20:44, 27 марта 2019, ПАИ

Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2018 год истекает 30 апреля этого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФНС России по Псковской области.

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы от занятия индивидуальным предпринимательством, частные нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой; от других физических лиц и организаций по трудовым договорам гражданско-правового характера, включая договор найма или договор аренды имущества; от продажи недвижимого имущества, находившегося в их собственности менее трёх лет; от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2018 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок.

«Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года рекомендуем использовать специальную компьютерную программу, которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России, а также в приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», - отметила исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. - Эта программа удобна тем, что не только упрощает процесс заполнения декларации, но и автоматически проверяет наличие реквизитов, обязательных к заполнению, а также формирует и выводит на печать на основании введенных данных только необходимые листы декларации».

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства).

Отметим, что представление налоговой декларации после установленного срока является основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности. Следует иметь в виду, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2018 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года.