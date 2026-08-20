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Общество

Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области

Торжественная церемония вручения паспортов гражданина России состоялась в Пскове сегодня, 20 августа. Мероприятие прошло в преддверии Дня Государственного флага РФ. Свой главный документ из рук губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили десять юных жителей региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: ПАИ

Глава региона поприветствовал 14-летних школьников, среди которых дети участников специальной военной операции, а также ребята, проявившие себя в спорте, учёбе и творчестве. Михаил Ведерников рассказала об истории российского триколора, которая насчитывает более трёх с половиной веков. Особое внимание он обратил на то, что Псковская земля имеет к ней самое прямое отношение.

«Один из первых бело-сине-красных флагов поднимали на фрегате «Орел», который строился под руководством псковского боярина Афанасия Ордина-Нащокина. Более того, цвета нашего флага совпадают с цветами традиционного праздничного псковского народного костюма. И в этом смысле во флаге России отражается сама душа Псковщины», – отметил губернатор.

  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
    Фото: ПАИ

Сегодня российский флаг объединяет десятки миллионов людей от Калининграда до Камчатки – людей разных национальностей, культур и традиций, живущих в одной стране и отвечающих за её настоящее и будущее, сказал Михаил Ведерников. «Теперь частью этой большой истории в полном смысле становитесь вы, наша молодёжь», – обратился он к участникам церемонии.

Глава региона напомнил, что с получением первого паспорта у молодых людей появляется больше самостоятельности и ответственности, а также пожелал ребятам хорошей учёбы, ставить смелые и амбициозные цели и найти своё дело. «Где бы вы ни оказались, помните, что вы родились на великой, древней и героической Псковской земле, пропитанной подвигами и свершениями предков. Будьте достойны этого наследия и приумножьте его», – заключил губернатор.

В торжественной обстановке свои первые паспорта гражданина Российской Федерации сегодня получили десять юных жителей региона. Вместе с ребятами в этот памятный для них день в актовом зале правительства области присутствовали их родные и близкие. Церемония завершилась исполнением Государственного гимна России.

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