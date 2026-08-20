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Общество

Жители Псковской области могут присоединиться к акции «Соберём ребёнка в школу»

В Псковской области в преддверии нового учебного года проводится благотворительная акция «Соберем ребенка в школу», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Акция направлена на оказание адресной помощи в подготовке к новому учебному году детям из малообеспеченных, многодетных семей, детям с особенностями здоровья, а также школьникам из исторических регионов РФ и семей участников СВО.

В рамках этого сбора главными адресатами помощи станут общеобразовательные организации Херсонской области. Акция продлится вплоть до 1 сентября.

В рамках благотворительной акции ведется сбор необходимых школьных принадлежностей и канцелярских товаров.

Пункты приема помощи: Ресурсный центр добровольчества Псковской области, ул. Конная, 2 (будние дни с 9:00 до 18:00); ближайший штаб приёма гуманитарной помощи: список адресов доступен по ссылке.

Напомним, ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» организует Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития Добро.рф.

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