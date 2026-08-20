Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Диалог поколений через кино: в Пскове пройдёт кинофестиваль «Кассета с родительской полки»

III Международный молодёжный кинофестиваль «Кассета с родительской полки» впервые пройдёт в Пскове в креативном пространстве «Лофт» 22 августа. О том, какова миссия фестиваля, рассказала креативный программный директор события Дарья Сергеева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 20 августа.

Фото: ПАИ

Первый кинофестиваль «Кассета с родительской полки» прошёл в стенах Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, когда организаторы сами ещё были студентами. За три года фестиваль расширился и привлёк множество режиссёров.

«Со временем фестиваль стал более структурным и организованным. Наша миссия с каждым годом преобразовывается. В этом году мы решили, что миссия фестиваля в том, чтобы дать людям возможность узнать себя лучше и дать площадку для разговора и объединения», – отметила Дарья Сергеева.

Она добавила, что никто из организаторов не имеет профильного кинообразования: сама она учится на юриспруденции, ещё один человек окончил экономический факультет, другой – программист, третий – архитектор. Несмотря на это, они делают то, что им нравится, и это находит отклик у зрителей.

«Мы решили, что нам всё равно на все институции. Мы сами по себе и будем делать, как чувствуем, то, что нравится. Если ты так чувствуешь – вперёд, показывай это всем. Кто-то разделит с тобой эти ощущения», – поделилась девушка.

Главная цель фестиваля – спровоцировать диалог. Организаторы хотят, чтобы фильмы заставили людей задуматься, почувствовать что-то новое и обсудить увиденное.

«Мы хотим построить диалог, который фильмы кинофестиваля могут спровоцировать. Нам важно, чтобы фильмы заставили людей задуматься и почувствовать что-то. Нам также важен диалог поколений», – заключила Дарья Сергеева.

Напомним, на фестивале в Пскове покажут 26 лучших короткометражных фильмов из более чем 700 заявок, поступивших из Испании, Франции, Армении и других стран. Программа включает пять блоков: анимацию от «2Х2», конкурсную анимацию, игровое, экспериментальное и документальное кино. Вход на все показы свободный.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






20 августа 2026

Пскович вошёл в число сильнейших поваров на всероссийском конкурсе
20 августа 2026

Работы молодых режиссёров покажут на фестивале «Кассета с родительской полки» в Пскове
20 августа 2026

Участникам клуба «Za СВОих» рассказали, как открыть своё дело
20 августа 2026

Жители Псковской области могут присоединиться к акции «Соберём ребёнка в школу»
20 августа 2026

Диалог поколений через кино: в Пскове пройдёт кинофестиваль «Кассета с родительской полки»
20 августа 2026

В сквере у гостиницы «Рижская» высадили 16 новых деревьев
20 августа 2026

Михаил Ведерников вручил первые паспорта десяти юным жителям Псковской области
20 августа 2026

Число 850 на валу крепости в Великих Луках изменилось на 860

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...