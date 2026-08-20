Диалог поколений через кино: в Пскове пройдёт кинофестиваль «Кассета с родительской полки»

16:51, 20 августа 2026, ПАИ

III Международный молодёжный кинофестиваль «Кассета с родительской полки» впервые пройдёт в Пскове в креативном пространстве «Лофт» 22 августа. О том, какова миссия фестиваля, рассказала креативный программный директор события Дарья Сергеева в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 20 августа.

Первый кинофестиваль «Кассета с родительской полки» прошёл в стенах Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, когда организаторы сами ещё были студентами. За три года фестиваль расширился и привлёк множество режиссёров.

«Со временем фестиваль стал более структурным и организованным. Наша миссия с каждым годом преобразовывается. В этом году мы решили, что миссия фестиваля в том, чтобы дать людям возможность узнать себя лучше и дать площадку для разговора и объединения», – отметила Дарья Сергеева.

Она добавила, что никто из организаторов не имеет профильного кинообразования: сама она учится на юриспруденции, ещё один человек окончил экономический факультет, другой – программист, третий – архитектор. Несмотря на это, они делают то, что им нравится, и это находит отклик у зрителей.

«Мы решили, что нам всё равно на все институции. Мы сами по себе и будем делать, как чувствуем, то, что нравится. Если ты так чувствуешь – вперёд, показывай это всем. Кто-то разделит с тобой эти ощущения», – поделилась девушка.

Главная цель фестиваля – спровоцировать диалог. Организаторы хотят, чтобы фильмы заставили людей задуматься, почувствовать что-то новое и обсудить увиденное.

«Мы хотим построить диалог, который фильмы кинофестиваля могут спровоцировать. Нам важно, чтобы фильмы заставили людей задуматься и почувствовать что-то. Нам также важен диалог поколений», – заключила Дарья Сергеева.

Напомним, на фестивале в Пскове покажут 26 лучших короткометражных фильмов из более чем 700 заявок, поступивших из Испании, Франции, Армении и других стран. Программа включает пять блоков: анимацию от «2Х2», конкурсную анимацию, игровое, экспериментальное и документальное кино. Вход на все показы свободный.