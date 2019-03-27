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Общество

Концерт «Римский-Корсаков и русская народная песня» прошёл в Псковском колледже искусств

27 марта в Псковском колледже искусств прошёл концерт «Н. А. Римский-Корсаков и русская народная песня» фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже искусств.

По словам заместителя директора колледжа Ирины Никитиной, концерт состоялся в рамках международной научно-практической конференции «К юбилею русских гениев», посвященной юбилейным датам Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского, композиторов, чьи имена неразрывно связаны с историей русской классической музыки.

«Одной из важных идей, смысловых доминант творчества русских гениев является особая причастность композиторов к псковской земле. К земле, которая питала их творчество, давала впечатления и музыкальные идеи, которые композиторы своим гением вознесли на «симфоническую высоту», сделав их достоянием отечественной и мировой музыкальной культуры», - отметила Ирина Никитина.

Программа, которую представили этномузыкологи из Санкт-Петербурга,  позволила слушателям понять и услышать - какими именно были фольклорные музыкальные впечатления Римского-Корсаоква, какими он слышал песни, и какое воплощение они затем получали в его музыке.

Добавим, что это уже третья конференция, в которой принимают участие студенты-этномузыкологи. 

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