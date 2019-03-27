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Общество

Министры и вице-премьеры станут кураторами отстающих регионов России

Министры и вице-премьеры станут кураторами отстающих регионов России. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает «Интерфакс».

По словам Максима Орешкина, было принято системное решение по отстающим регионам - назначить ответственных кураторов на уровне не ниже федерального министра, которые будут курировать проекты развития и на федеральном уровне помогать регионам выходить из непростой ситуации.

Он сообщил, что назначен таким «куратором» по Тыве.

Министр напомнил, что совещание у премьер-министра было посвящено именно развитию Тывы, которая по уровню денежных доходов по итогам 2017 года занимала последнее место в стране.

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