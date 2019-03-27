К 10 годам тюрьмы заочно приговорил литовский суд экс-министра обороны СССР

20:23, 27 марта 2019, ПАИ

Вильнюсский окружной суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова. Его обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человека, сообщает ТАСС.

Слушания проходили по делу о беспорядках в Вильнюсе 13 января 1991 года. По версии следствия, бывший министр обороны при поддержке коммунистической партии поручил разработать план захвата власти в прибалтийской республике.

Напомним, в январе 1991 года во время политического двоевластия и уличных стычек в Вильнюсе погибли 14 человек.