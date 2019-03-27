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Культура

Выставка «У родных святынь» работает в музее истории Печор

Выставка «У родных святынь» работает в музее истории Печор. Она открылась в рамках международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое», сообщается на сайте музея-заповедника «Изборск».

Впервые посетители могут увидеть «живые» фотографии и документы из обширных фондов музея-заповедника «Изборск» и музея истории Печор, а также из личных коллекций жителей Печор и Изборска. В этих местах сохранились сельские храмы и монастыри, которые не закрывались в самые тяжелые времена.

На выставке представлены преимущественно фото 20-30 годов XX века. Посетитель может узнать, как выглядели сельские храмы погостов Зачеренья, Тайлово, Кулья, Залесья, Изборска, увидеть фотографии самих священников сельских храмов: отца Василия Соловского, Ивана Коведяева. Александра Быстрова, Карла Устава, их семьи и прихожан.

Используемый на стендах увеличенный цифровой формат позволяет рассмотреть лица, увидеть детали, прочитать текст документов.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Печоры, улица Международная, 3.

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