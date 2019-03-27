Поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева могут юные псковичи

20:51, 27 марта 2019, ПАИ

До 1 июня юные жители Псковской области могут стать участниками всероссийского поэтического конкурса «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева, организатором которого является музей Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, конкурс стартовал 21 марта в Международный день поэзии. Жюри конкурса возглавляет поэт-песенник Александр Шаганов.

Участникам предлагают представить поэтические работы о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу. Стихотворения могут быть посвящены конкретным героям Великой Отечественной войны, фронтовикам, труженикам тыла и их семьям.

Поэтическое состязание проходит по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы 11 - 13 и 14 - 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки здесь>>>.

Итоги конкурса подведут 16 июня. Торжественная церемония награждения пройдет в музее Победы 16 июля, она приурочена ко дню рождения Андрея Дементьева.

Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат подарки от музея Победы. По итогам конкурса также будет издан сборник лучших стихов с одноименным названием.

Конкурс «Поэзия Победы» приурочен к празднованию 74-летней годовщины Великой Победы. С 2018 года конкурс носит имя Андрея Дементьева. Известный поэт, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почетный член Российской академии художеств Андрей Дмитриевич Дементьев был первым председателем жюри конкурса. В прошлом году в состязании участвовали более 300 юных поэтов из России, Белоруссии, Латвии и Украины. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте музея Победы.