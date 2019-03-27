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Общество

Совет отцов создадут в Псковской области

Региональный Совет отцов создадут в Псковской области. Об этом было объявлено на встрече мужчин с активной гражданской позицией, которая состоялась в проектном офисе «Команды 2018», сегодня, 27 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии участвовали около 20 глав семей: представители государственной, муниципальной и законодательной власти, спортивной общественности, силовых структур, духовенства, землячеств, бизнеса.

Все они пришли к мнению, что необходимо объединиться для того, чтобы вместе решать возникающие вопросы. Будущий Совет отцов будет решать вопросы организации совместного досуга отцов и детей, воспитательного характера в семье и школе, укрепления и повышение статуса отца и роли семьи. Также планируется проводить профилактику социального неблагополучия семей.

Присутствующая на мероприятии уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова поддержала данную общественную инициативу. По ее словам, роль отца в воспитании ребенка очень высокая. «Ясно одно: без хороших отцов нет хорошего воспитания. И это здорово, что в нашем регионе есть такие активные и ответственные мужчины, готовые делиться своим личным опытом и помогать окружающим. А еще объединять вокруг себя единомышленников!» — отметила она и призвала активных пап из районов Псковской области подключиться к новому движению.

Будущая организация планирует взаимодействовать с региональным отделением Союза женщин России, Псковской епархией и другими общественными организациями. В будущем у регионального Совета отцов появятся свои страницы в социальных сетях.

Отметим, что в ряде регионов РФ Советы отцов получили статус юридического лица и теперь могут участвовать в грантовых конкурсах социальной направленности.

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