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Общество

Борис Елкин: На направлении Псков-Невель сохраняется стабильное автобусное сообщение

На данный момент автобусное пассажирское сообщение на направлении Псков-Невель – стабильное. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Борис Елкин напомнил, что еженедельный междугородний маршрут «Псков-Невель» возобновили в 2019 году до тех пор, пока ГППО «Псковпассажиравтотранс» вело работу по запуску более регулярного ежедневного международного маршрута «Псков-Витебск».

Он отметил, движение этих рейсов дублируют друг друга. По его словам, после восстановления рейса «Псков-Витебск», маршрут «Псков-Невель» курсировал ещё около месяца и доказал свою нерентабельность. «В связи с отсутствием спроса маршрут «Псков-Невель» будет закрыт с 31 марта на неопределенный срок», — пояснил председатель комитета.

Добавим, что международный маршрут «Псков-Витебск» запущен с 1 марта. В Псков пассажирский автобус двигается через день, в остальные дни общественный транспорт идет в обратном направлении. Также в этом же направлении курсируют и альтернативные пассажирские автобусные рейсы «Псков-Витебск», которые осуществляют перевозчики Белоруссии.

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