Проект Пушкинского заповедника вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»

23:08, 27 марта 2019, ПАИ

Проектное предложение «Хлебное место» государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» высоко оценили эксперты IV Всероссийского конкурса социокультурных проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл», который проводит благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева, разработка псковских музейщиков вышла в полуфинал творческого соревнования.

Лидия Токарева рассказала, что проектное предложение предполагает работу по популяризации и развитию истории мельничного дела в Опочецком уезде Псковской губернии — на нынешней территории Пушкинского заповедника. Здесь по данным статистического комитета министерства внутренних дел Российской империи в 1885 году функционировала 21 мельница — намного больше, чем в соседних землях. Музейщики намерены изучить «хлебные пути» и составить подробную карту «Хлебное Пушкиногорье»; изучить и возродить ряд старинных технологий, используемых при изготовлении и обработке мельничных жерновов; разработать программы мастер-классов и музейных уроков, в частности, по выпечке домашнего хлеба; подготовить блок издательской продукции просветительского и популяризаторского направления; провести ряд фестивалей. «Важно, что к проекту в случае его реализации в полной мере при грантовом обеспечении музей планирует широко привлечь население района: от школьников из местного молодёжного спортивного клуба «Патриот» до сотрудников предприятий питания Пушкиногорского района, в числе которых Пушкиногорский хлебозавод, Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод, ряд фермерских хозяйств и другие», - отметила Лидия Токарева.

Имена победителей конкурса, на который в этом году были поданы 1 тысяча 343 заявки, Фонд планирует озвучить уже 15 мая.

Добавим, что программа «Культурная мозаика малых городов и сёл» проводится с 2014 года. За это время фонд Тимченко поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России — сумма грантового пула превысила 160 млн рублей. Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» уже становился победителем «Мозаики…» с проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса» в 2014 году.