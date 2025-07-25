У фестиваля колокольного звона в Пскове большое будущее – участник из Твери

17:48, 25 июля 2025, ПАИ

Участник фестиваля колокольного звона в Пскове поделился своими впечатлениями от мероприятия в интервью телеканалу «Первый Псковский».

На фестиваль приехали лучшие звонари из разных российских регионов. Выступали участники на колокольне Свято-Троицкого собора.

«На другой колокольне этот же звон будет звучать по-другому. Нужно уметь подстраиваться. Но звонари – они профессионалы. Они должны, приехав на любую колокольню и в первый раз увидев данный набор колоколов, уметь отзвонить красиво, профессионально и услышать свой звон в новой интерпретации, потому что звук этих колоколов будет совершенно отличаться от звука тех, на которых ты тренировался, учился и звонил ранее», – рассказал тверской звонарь Эдуард Проворотов.

По его словам, у фестиваля в Пскове очень большое будущее, а география будет расширяться с каждым годом. «То, что в этом году многие люди сюда приезжают первый раз, – тому подтверждение», – подчеркнул звонарь.

Фоторепортаж с фестиваля можно посмотреть здесь.