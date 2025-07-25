Незабываемые выходные в Пскове: названы самые яркие события

22:59, 25 июля 2025, ПАИ

Псковичи на этой неделе отмечают День города. Основные площадки празднования 26 и 27 июля перечислил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Масштабный заплыв сапбордов в этом году пройдёт на набережной реки Великой (улица Георгиевская, 4) в эту субботу, 26 июля, с 10:00 до 15:00.

Попробовать псковскую уху можно, посетив фестиваль рыбной ловли. Мероприятие пройдёт на набережной реки Великой (у храма Климента Римского) в субботу, 26 июля. Начало в 12:00.

Фестиваль единоборств пройдёт на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского. Поболеть за псковских спортсменов можно 26 июля с 10:00 до 13:00.

Спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ состоятся в акватории реки Великой в эту субботу, 26 июля. Мероприятие пройдёт с 10:00 до 15:00.

Также все желающие могут присоединиться к городским соревнованиям по семи видам спорта, которые пройдут на стадионе «Машиностроитель» 26 июля с 10:00 до 20:00.

Семейный парад детских колясок соберёт участников и зрителей в Финском парке. Мероприятие пройдёт 26 июля с 12:00 до 19:00.

Общегородской вечерний концерт состоится в Финском парке (главная сцена. Стать зрителем можно 26 июля с 21:30 до 23:00).

Выступления псковских творческих коллективов на свежем воздухе пройдут в сквере у Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) в это воскресенье, 27 июля, с 14:00 до 19:00.

Завершится празднование Дня города гала-концертом под открытым небом, который состоится в Зелёном театре 27 июля с 16:00 до 19:00.

Молодёжь города приглашают на вечер танцев. Мероприятие пройдёт в Финском парке 26 июля с 16:30 до 22:00.

«Всем ярких и солнечных выходных!» – пожелал глава города.