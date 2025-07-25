Школа креативных индустрий Пскова объявила набор на второй поток обучения

16:39, 25 июля 2025, ПАИ

Школа креативных индустрий Пскова (ШКИ) объявила набор на второй поток обучения, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Обучение длится два года. В первый год ребята смогут познакомиться с несколькими направлениями: дизайном, звукорежиссурой и саунд-дизайном, фото- и видеопроизводством, а также с театральным и кинопроизводством. Во второй год обучения каждый студент выберет что-то одно. Обучать ребят будет команда наставников.

«Педагоги являются крепкими профессионалами в своём деле. Это в первую очередь не только педагогические умения, но и опыт», – подчеркнул руководитель Школы креативных индустрий в Пскове Александр Боярков.

Также в школе созданы все условия для обучения – в студии, например, есть большой ассортимент профессиональной техники, которая появилась благодаря федеральной субсидии, предоставленной в 2022 году.

«У нас очень сильная студия звукозаписи, которая может писать кого угодно. Огромный парк различных микрофонов: инструментальных, вокальных, различных специальных микрофонов», – рассказал директор ШКИ.

Также в школе есть три профессиональные камеры, около 15 фотоаппаратов, студийный свет, разные объективы и продвинутые графические планшеты для дизайнеров. «Такие же стоят в крупнейших дизайн-студиях России. С точки зрения оборудования всё замечательно и прекрасно», – подчеркнул Александр Боярков.

Всего школа наберёт 88 учеников от 12 до 17 лет. Всё обучение – бесплатное. Чтобы на него попасть, нужно оформить заявку через официальную группу Школы креативных индустрий. Зачисление пройдёт в порядке живой очереди, никаких вступительных испытаний и тестов сдавать не нужно.

Напомним, что в этом году завершился первый поток обучения. Некоторых из выпускников пригласят на спецкурс для профессионалов. Отбор на него пройдёт в сентябре.