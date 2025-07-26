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Культура

Лекцию о художнике Василии Мешкове провели в «Михайловском» для студентов-репинцев

С историей жизни и творчества художника Василия Мешкова – яркого представителя русской академической школы познакомились молодые художники, которые сейчас проходят учебную практику в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Подготовил и провёл лекцию для студентов и преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Сергей Пинчук. «Эта тема с недавних пор входит в круг научных интересов музейщика», — уточнили в «Михайловском».

Так счастливо сложилось, – особо подчеркнул в своём рассказе Сергей Пинчук что жизнь и судьба живописца оказались тесно связанными с Псковской губернией и с псковскими пушкинскими местами. Во время Первой мировой войны Василий Мешков служил в Пскове при штабе Северо-Западного фронта. Тогда же он впервые побывал в бывшей усадьбе Пушкиных и Ганнибалов. В современных фондах «Михайловского» есть несколько работ Василия Мешкова. Среди них его ранняя, 1916 года, работа «Дом Лариных» – первое известное на сегодня живописное изображение дома в Тригорском. Или этюд «Михайловское. Озеро Маленец», написанный в 1955 году. Ракурс, использованный художником при создании этой картины, по словам главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника Дарьи Плотниковой – «единственный в собрании музея».

Помимо собственно лекции Сергей Пинчук подготовил для своих слушателей подборку книг и альбомов, где есть публикации о Василии Мешкове, добавили в музее.

В «Михайловском» также рассказали, что нынешняя учебная практика «репинцев» идёт к концу. За почти полтора месяца пребывания в псковских пушкинских местах студенты написали множество картин и этюдов на пленэрах в усадьбах Пушкинского заповедника и в их окрестностях, а также в интерьерах домов-музеев.

Лучшие из этих работ сейчас готовят к выставке, которую откроют уже завтра, 27 июля, в фойе большого театрально-концертного зала в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Традиция таких выставок насчитывает без малого семьдесят лет, а зародилась она по инициативе легендарного музейщика, первого послевоенного директора Государственного музея-заповедника «Пушкинский уголок» С. С. Гейченко и его друзей-художников, которые тогда только начинали преподавать в «Репинке», отметили сотрудники музея.

В музее подчеркнули, что для большинства из сегодняшних учащихся показ в «Михайловском» станет первой встречей с широкой зрительской аудиторией, началом профессиональной деятельности.

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