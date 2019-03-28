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Общество

Ждать прилёта первых чаек советует сегодня народный календарь

28 марта по народному календарю наступил Александров день (Лесное ухоженье), пишет сalend.ru.

Праздник получил название в честь двух святых мучеников Александров, память которых отмечается в этот день вместе с памятью Агапия и еще пяти мучеников, пострадавших за веру в IV веке.

На Александра ждали прилета первых чаек — это предвещало вешнее тепло и скорое начало ледохода. А вот если птицы сразу начинали купаться — это сулило ненастную погоду.

Особые приметы были связаны с волками. Считалось, что на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». В этот период волки становятся агрессивны и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.

Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян — давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.

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