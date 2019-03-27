Поиски утонувшего рыбака продолжаются в Порховском районе
27 марта сотрудники поисково-спасательного отряда Пскова продолжили поиски утонувшего в Порховском районе рыбака. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, найти мужчину не удалось.
Напомним, 26 марта около 20:37 на реке Уза в деревне Хилово Порховского района перевернулась лодка с двумя рыбаками. На место происшествия были направлены необходимые силы и средства пожарной части №25. По прибытию сотрудники МЧС спасли 40-летнего мужчину, а второго 62-летнего рыбака не обнаружили.