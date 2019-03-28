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Общество

Прокурор добился запрета на сброс сточных вод в реку Шелонь порховским «Водоканалом»

Муниципальное предприятие «Водоканал» Порховского района сбрасывало сточные воды с очистных сооружений в реку Шелонь с превышения нормативов загрязняющих веществ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В результате сброса сточных вод с очистных сооружений предприятия массово погибли рыбы в акватории реки. В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о запрете муниципальному производственному водопроводно-канализационному предприятию сброса в реку Шелонь сточных вод с превышением предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Требования прокурора суд удовлетворил, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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