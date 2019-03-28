Выплаты компенсации за задержку зарплаты работникам муниципального предприятия добился стугокрасненский прокурор

09:19, 28 марта 2019, ПАИ

Прокурор Стругокрасненского района допился выплаты работникам муниципального предприятия «Редакция» компенсации за несвоевременную выплату заработной платы на общую сумму более 24 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий в муниципальном предприятии были выявлены грубые нарушения действующего законодательства, связанные с оформлением трудовых договоров с работниками, ведением трудовых книжек, а также несвоевременностью выплаты заработной платы.

В этой связи прокурор района в адрес директора муниципального предприятия внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона, которое было удовлетворено.