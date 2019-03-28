Выплаты компенсации за задержку зарплаты работникам муниципального предприятия добился стугокрасненский прокурор
Прокурор Стругокрасненского района допился выплаты работникам муниципального предприятия «Редакция» компенсации за несвоевременную выплату заработной платы на общую сумму более 24 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий в муниципальном предприятии были выявлены грубые нарушения действующего законодательства, связанные с оформлением трудовых договоров с работниками, ведением трудовых книжек, а также несвоевременностью выплаты заработной платы.
В этой связи прокурор района в адрес директора муниципального предприятия внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона, которое было удовлетворено.