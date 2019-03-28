Более 300 млн рублей прошли за месяц через систему быстрых платежей Центробанка

09:20, 28 марта 2019, ПАИ

За первый месяц работы системы быстрых платежей Центробанка (СБП) россияне перевели через этот сервис 358,85 млн рублей. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк, с момента запуска системы 28 февраля ею воспользовались 46,8 тыс. клиентов.

По словам экспертов, в первой половине 2020 года доля СБП на рынке переводов между частными лицами может превысить 50%. Но для этого требуется подключение к системе всех крупных банков России. Сейчас к сервису подключены только 12.