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Общество

Более 300 млн рублей прошли за месяц через систему быстрых платежей Центробанка

За первый месяц работы системы быстрых платежей Центробанка (СБП) россияне перевели через этот сервис 358,85 млн рублей. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк, с момента запуска системы 28 февраля ею воспользовались 46,8 тыс. клиентов.

По словам экспертов, в первой половине 2020 года доля СБП на рынке переводов между частными лицами может превысить 50%. Но для этого требуется подключение к системе всех крупных банков России. Сейчас к сервису подключены только 12.

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