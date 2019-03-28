Главный судебный пристав России вручит знамя псковскому Управлению ФССП России 29 марта

09:29, 28 марта 2019, ПАИ

29 марта в 11:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится вручение знамени Управлению Федеральной службы судебных приставов по Псковской области директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, на торжественном мероприятии в качестве приглашенных гостей будут присутствовать губернатор Псковской области Михаил Ведерников, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, руководители органов исполнительной, законодательной власти региона и судебного сообщества, правоохранительных и государственных органов.

«Предстоящее вручение знамени станет знаковым событием для всех ветеранов и сотрудников псковской службы судебных приставов и как памятный день войдет в новейшую историю Управления», – рассказали в пресс-службе.

А вчера, 27 марта, в Приказных палатах Псковского кремля состоялась торжественная церемония прибивки полотнища знамени Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области к древку. Отмечается, что данная церемония всегда предшествует вручению знамени, которое состоится 29 марта.

Почетное право начать прибивку полотнища было предоставлено главному судебному приставу Псковской области Сергею Колесникову. Церемонию продолжили ветераны и сотрудники службы. После этого состоялся ритуал демонстрации знамени, который провели судебные приставы по ОУПДС.

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников отметил, что прибивка к древку — один из самых торжественных моментов в истории знамени, это символизирует преемственность поколений и единство всех сотрудников, выполняющих свой служебный долг. По его словам, принять участие в такой церемонии – высокая честь и большая ответственность для каждого присутствующего.

Далее чин освящения знамени был проведен Свято-Троицком кафедральном соборе. После совместного молебна знамя окропили святой водой, а судебным приставам были сказаны слова напутствия: беречь его, хранить верность долгу и служить во благо людей и своего Отечества.