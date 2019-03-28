Полтора года условно получил житель Бежаницкого района за угон автомобиля

12:24, 28 марта 2019, ПАИ

Бежаницкий районный суд признал 39-летнего местного жителя виновным в угоне автомобиля (часть 1 статьи 166 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с обязанностью не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа и не покидать его в период с 23:00 до 6:00. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Бежаницкого района.

В суде установлено, что 9 декабря 2018 года обвиняемый угнал без цели хищения автомобиль Ssang Yong Kyron с территории автосервиса. Также выяснилось, что он совершил преступление в период условного осуждения, что свидетельствует о его склонности к противоправному поведению.