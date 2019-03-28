Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук возложили цветы к бюсту академика Кикоина

10:00, 28 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 28 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук возложили цветы к бюсту академика Исаака Кикоина на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Церемония приурочена к открытию XXXIII Кикоинских чтений. Также в возложении цветов приняли участие представители Курчатовского института, студенты и сотрудники Псковского государственного университета, представители руководства области и города.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





























































Напомним, бюст Исааку Кикоину в Пскове открыли в 1988 году.

Проведение Кикоинских чтений в Псковской области стало возможно благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. В дальнейшем Кикоинские чтения планируется проводить в Пскове ежегодно.

Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908–1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти государственных премий СССР.

В рамках чтений подпишут соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).