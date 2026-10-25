Эксперты раскрыли, кому чаще всего звонят мошенники

09:27, 25 октября 2026, ПАИ

Злоумышленники чаще всего звонят россиянам с детьми – на них пришлось более половины нежелательных звонков. Об этом РИА Новости рассказали в «МТС Защитнике».

«Эксперты проанализировали, кому и когда мошенники звонили чаще всего за девять месяцев 2026 года. Выяснилось, что главной целью злоумышленников были люди с детьми: на них пришлось более половины (51 %) всех нежелательных звонков», – говорится в исследовании.

Отмечается, что чаще всего мошенники звонили людям 35–44 лет, причём в основном вызовы поступали мужчинам. Пик активности мошенников в среднем приходился на середину дня – с 12:00 до 15:00. В это время люди чаще всего заняты рабочими или личными делами и не ожидают звонка злоумышленников, чем те и пользуются.

В компании напомнили, что мошенники могут позвонить в любой момент, поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток.

«Не сообщайте личные данные, коды из СМС и не переходите по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке рекомендуется прекратить разговор. Если вы всё же стали жертвой обмана, обратитесь в правоохранительные органы», – сказали эксперты.