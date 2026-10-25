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Общество

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают в России

День автомобилиста отмечается в России и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября. Полное название праздника – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Он установлен указом президента РФ № 897 от 25 июня 2012 года, но ведёт свою историю со времён СССР, сообщается на портале calend.ru.

Фото: ПАИ

В эпоху Советского Союза День работников автомобильного транспорта был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР № 2847-IX от 15 января 1976 года, а затем подтверждён указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Отмечался он в последнее воскресенье октября.

Указом президента РФ № 1435 от 14 октября 1996 года праздник переименовали в День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В соответствии с указом президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года профессиональный праздник работников дорожного хозяйства стал отмечаться в третье, а День автомобилиста – в последнее воскресенье октября.

Только в 2012 году праздник получил название День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, так что сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.

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