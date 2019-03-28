11-летний пешеход пострадал под колёсами Chevrolet Lanos в Пскове

10:28, 28 марта 2019, ПАИ

27 марта в 8:12 в Пскове напротив дома 25 на улице Яна Фабрициуса 44-летний водитель Chevrolet Lanos наехал 29-летнюю девушку и 11-летнего мальчика. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик, ему госпитализация не потребовалась.

В тот же день в 22:40 в Великих Луках у дома 8 на проспекте Гагарина 24-летний водитель автомобиль Nissan Maxima столкнулся со световой опорой. В аварии пострадали водитель и 22-летний пассажир.