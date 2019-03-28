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Общество

Около 5 тысяч псковичей посетили концерты 45-го Фестиваля русской музыки

«Все концерты 45-го Фестиваля русской музыки прошли при аншлагах. По итогам фестиваля наши концерты увидели примерно 5 тысяч человек. Это очень хорошая цифра, это говорит о том, что мы интересны», - заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елизаветы Барышниковой, по количеству зрителей фестиваль этого года превысил все ожидания. Она подчеркнула, что цены на билеты старались сделать бюджетными, чтобы концерты могли посетить все желающее. При этом директор филармонии уверена, что фестиваль может и должен себя окупать и в дальнейшем это планируется развивать.

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