Елизавета Барышникова: Привезти Мариинку в Псков было очень сложно

10:59, 28 марта 2019, ПАИ

«Конечно, привезти Мариинку в Псков было очень сложно, только благодаря Николаю Хондзинскому это удалось сделать. Концерт симфонического оркестра - это важный итог нашей совместной работы», - заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский отметил, что концерт оркестра Мариинского театра, который 27 марта закрыл 45-ый Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова концерте, посетили 800 человек.

Говоря о других выступлениях в рамках фестиваля, он отметил, что для концерта Псковского симфонического оркестра, который сопровождала песочная анимация, была подобрана музыка, которая была бы интересна детям. А что касается самой песочной анимации, то, уверен Николай Хондзинский, это жанр, который «не разжевывается» и адресован не только детям, но и взрослым.