Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове и Великолукском районе

17:22, 28 марта 2019, ПАИ

В Пскове и Великолукском районе дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 26 марта в Пскове по улице 128-й Стрелковой дивизии на автомобиле «Фольксваген» следовал нетрезвый 48-летний житель Псковского района. Его остановили стражи порядка. Днем 25 марта на дороге Великие Луки – Невель в Великолукском районе полицейские остановили ВАЗ-2106, которым управлял 66-летний житель Великолукского района в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.