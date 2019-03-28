В Острове прокуратура помогла сироте получить жильё

17:32, 28 марта 2019, ПАИ

В Острове прокуратура помогла сироте получить жильё. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что администрация Островского района не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она вынуждена была длительное время снимать квартиры. В связи с этим заместитель межрайонного прокурора обратился в суд с требованием обеспечить сироту благоустроенным жильем. Требования прокурора суд удовлетворил, на орган местного самоуправления возложена соответствующая обязанность.

В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сирота обеспечена благоустроенной квартирой в городе Остров.