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Сотрудники Балтийского центра охраны в Острове хранили оружие ненадлежащим образом

Островская межрайонная прокуратура выявила в АНПОО «Балтийский центр охраны» нарушения, регламентирующие оборот гражданского оружия и патронов к нему. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

«При проверке выявлен факт хранения оружия совместно с патронами в одном сейфе, что запрещено, - отметили в прокуратуре. - Изучение сейфов, в которых хранятся патроны, показало несоответствие их количества сведениям, имеющимся в книге учета патронов».

По итогам проверки заместитель межрайонного прокурора внес представление в адрес руководителя организации. Приняты меры по устранению нарушений, проведен дополнительный инструктаж с работниками, виновному лицу объявлен выговор.

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