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Общество

Александр Котов: Депутаты должны проконтролировать проект завода «Титан-Полимер» от начала до конца

«Задача депутатов - проконтролировать осуществление проекта по строительству завода «Титан-Полимер» от начала до конца на предмет соответствия законодательству», - заявил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом с 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов заметил, что люди справедливо волнуются. Вместе с тем, по его мнению, парламентариям нужно призвать население к диалогу, а не вставать на сторону тех, кто настроен непримиримо. Спикер подчеркнул, что главная задача Собрания - развитие экономики Псковской области. «Если людям говорить, что Псковское областное Собрание сделает все возможное, чтобы предложенный инвестором проект полностью соответствовал законодательству, чтобы люди были в безопасности и риски были сведены к минимуму, будет другая позиция», - уверен Александр Котов. Он считает, что депутаты должны понимать озабоченность населения и работать с инвестором.

Председатель облсобрания напомнил, что примеры аналогичных производств в мире есть, оно не первое. И сейчас нужно четко выполнить все установленные требования к безопасности производства.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

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  • Строительство завода «Титан-Полимер»
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