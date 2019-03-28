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Общество

На 3,8% сократилось количество преступлений в Псковской области

На 3,8% сократилось количество преступлений в Псковской области в 2018 году по сравнению с 2017-м. Об этом, выступая на 31-й сессии Псковского областного Собрания 28 марта сообщил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Инстранкин уточнил, что в среднем по области ежемесячно регистрировалось около 664 преступлений. Уровень преступности – 1 240 преступлений на 100 тысяч населения, в том числе по тяжким и особо тяжким составам – 316,6 преступлений.

По итогам 2018 года общая раскрываемость преступлений выросла на 2,9% и составила 63,3%. На фоне увеличения числа раскрытых преступлений наблюдается снижение количества нераскрытых противоправных деяний. На 10% возросло количество раскрытых преступлений прошлых лет. В их числе 41 тяжкое и особо тяжкое преступление. На 3% уменьшился остаток нераскрытых преступлений прошлых лет.

Установлено 4228 лиц, совершивших преступления. Наиболее активно в преступную деятельность вовлечены лица, не имеющие постоянного источника дохода и ранее совершавшие преступления. Доля женщин-преступниц составила 16,6%. Практически каждое второе выявленное лицо совершило преступление в состоянии алкогольного опьянения, каждое шестое – в составе группы.

Количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, несколько выше уровня прошлого года (+1,1%). Число лиц, ранее судимых за совершение преступлений, возросло на 6%; лиц, чьи действия признаны рецидивом, увеличилось на 9,5%; опасным рецидивом – на 15%; особо опасным рецидивом – на 4,8%.

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