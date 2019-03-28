0
17:51
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
17:44
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Умеренные аппетиты и недвижимость, которой нет
17:10
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
16:18
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
16:00
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
15:28
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
Еще новости
Общество

Более полумиллиона человек пересекли границу Псковской области в 2018 году

В Псковскую область через контрольно-пропускные пункты в 2018 году прибыли 522 774 иностранных гражданина, выехали с территории субъекта Российской Федерации 506 197 человек. Об этом, выступая на сессии Псковского областного Собрания 28 марта, сообщил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Инстранкина, на миграционный учет были поставлены 58 788 иностранных граждан и лиц без гражданства, основная их доля приходится на граждан стран СНГ и Украины. На въезд в Российскую Федерацию была выдана 1 тысяча 429 приглашений гражданам Вьетнама, Туркменистана, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Было принято 1 529 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание от иностранных граждан и лиц без гражданства. Заявления о выдаче разрешений на временное проживание поступили от граждан Узбекистана – 21,1%, Украины – 20,7%, Таджикистана – 15,2%, Молдавии – 13,3%, Армении – 8,4%. Решения о выдаче вида на жительство приняты в отношении 667 граждан, продлено 193 вида на жительство. Большинство заявлений о выдаче вида на жительство поступило от граждан Украины, Белоруссии, Узбекистана, Армении и Таджикистана.

В рамках реализации Государственной программы по переселению соотечественников поступило 315 заявлений от соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и 505 заявлений от соотечественников, постоянно или временно проживающих в Российской Федерации. Приобрели гражданство Российской Федерации 1 542 человека, что ниже уровня прошлого года на 6,7%.

Оформлено 2 324 патента для осуществления трудовой деятельности. Более половины патентов (57,6%) оформлено и переоформлено гражданам Республики Узбекистан, 22,2% – гражданам Республики Таджикистан, 12,0% – гражданам Украины. 

К административной ответственности привлечены 5 445 нарушителей паспортных правил и правил регистрационного учета населения. В отношении иностранных граждан направлено 865 представлений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Вынесено 305 решений о сокращении срока временного пребывания иностранным гражданам и 90 решений о депортации. Всего с территории региона депортировано 67 иностранцев. Решение о выдворении за пределы страны приняты в отношении 269 человек, реадмиссировано 40 человек.

В 2018 году по установленным фактам фиктивной регистрации по месту пребывания (проживания) органами дознания УМВД возбуждено 104 уголовных дела, все раскрыты. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
28 марта 2019
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 марта 2019
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
28 марта 2019
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
28 марта 2019
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
28 марта 2019
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
28 марта 2019
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
28 марта 2019
Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
Льготой на оплату вывоза мусора смогут воспользоваться многодетные семьи в Псковской области
28 марта 2019
Льготой на оплату вывоза мусора смогут воспользоваться многодетные семьи в Псковской области

Идет загрузка...