Более полумиллиона человек пересекли границу Псковской области в 2018 году

13:45, 28 марта 2019, ПАИ

В Псковскую область через контрольно-пропускные пункты в 2018 году прибыли 522 774 иностранных гражданина, выехали с территории субъекта Российской Федерации 506 197 человек. Об этом, выступая на сессии Псковского областного Собрания 28 марта, сообщил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Инстранкина, на миграционный учет были поставлены 58 788 иностранных граждан и лиц без гражданства, основная их доля приходится на граждан стран СНГ и Украины. На въезд в Российскую Федерацию была выдана 1 тысяча 429 приглашений гражданам Вьетнама, Туркменистана, Германии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Было принято 1 529 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание от иностранных граждан и лиц без гражданства. Заявления о выдаче разрешений на временное проживание поступили от граждан Узбекистана – 21,1%, Украины – 20,7%, Таджикистана – 15,2%, Молдавии – 13,3%, Армении – 8,4%. Решения о выдаче вида на жительство приняты в отношении 667 граждан, продлено 193 вида на жительство. Большинство заявлений о выдаче вида на жительство поступило от граждан Украины, Белоруссии, Узбекистана, Армении и Таджикистана.

В рамках реализации Государственной программы по переселению соотечественников поступило 315 заявлений от соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и 505 заявлений от соотечественников, постоянно или временно проживающих в Российской Федерации. Приобрели гражданство Российской Федерации 1 542 человека, что ниже уровня прошлого года на 6,7%.

Оформлено 2 324 патента для осуществления трудовой деятельности. Более половины патентов (57,6%) оформлено и переоформлено гражданам Республики Узбекистан, 22,2% – гражданам Республики Таджикистан, 12,0% – гражданам Украины.

К административной ответственности привлечены 5 445 нарушителей паспортных правил и правил регистрационного учета населения. В отношении иностранных граждан направлено 865 представлений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Вынесено 305 решений о сокращении срока временного пребывания иностранным гражданам и 90 решений о депортации. Всего с территории региона депортировано 67 иностранцев. Решение о выдворении за пределы страны приняты в отношении 269 человек, реадмиссировано 40 человек.

В 2018 году по установленным фактам фиктивной регистрации по месту пребывания (проживания) органами дознания УМВД возбуждено 104 уголовных дела, все раскрыты.