0
17:51
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
17:44
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Умеренные аппетиты и недвижимость, которой нет
17:10
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
16:18
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
16:00
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
15:28
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
Еще новости
Общество

Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей

В 2018 году в Псковской области было выявлены 8 фактов получения взяток на общую сумму 1 млн 902 тыс. рублей и 9 случаев ее дачи на сумму 632 тыс. рублей. Средний размер взятки в Псковской области – 237 тыс. рублей. По линии противодействия коррупции было зарегистрировано 85 преступлений (+3,7%).  Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в ходе 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также в регионе было выявлено 590 преступлений экономической направленности, 86,1% из них приходится на преступления, следствие по которым обязательно. По словам Юрия Инстранкина, количество преступлений данной категории возросло на 34,3%. Кроме того, на 10,1% больше зарегистрировано преступлений экономической направленности, совершенных в крупном и особо крупном размере, на 6,8% – тяжких и особо тяжких составов.

Также сообщается, что в 1,8 раза возросло количество выявленных преступлений, связанных с мошенничеством (148 преступлений). В прошлом году было выявлено 54 налоговых преступных деяния, установлено 16 лиц, совершивших налоговые преступления. В суды направлено 8 уголовных дел.

Кроме того, задокументировано 28 преступных деяний, совершенных против государственной власти. Выявлено 177 преступлений, связанных с финансово-кредитной системой, что на 31,1% выше уровня прошлого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
28 марта 2019
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 марта 2019
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
28 марта 2019
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
28 марта 2019
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
28 марта 2019
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
28 марта 2019
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
28 марта 2019
Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
Льготой на оплату вывоза мусора смогут воспользоваться многодетные семьи в Псковской области
28 марта 2019
Льготой на оплату вывоза мусора смогут воспользоваться многодетные семьи в Псковской области

Идет загрузка...