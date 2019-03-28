Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей

13:50, 28 марта 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области было выявлены 8 фактов получения взяток на общую сумму 1 млн 902 тыс. рублей и 9 случаев ее дачи на сумму 632 тыс. рублей. Средний размер взятки в Псковской области – 237 тыс. рублей. По линии противодействия коррупции было зарегистрировано 85 преступлений (+3,7%). Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в ходе 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также в регионе было выявлено 590 преступлений экономической направленности, 86,1% из них приходится на преступления, следствие по которым обязательно. По словам Юрия Инстранкина, количество преступлений данной категории возросло на 34,3%. Кроме того, на 10,1% больше зарегистрировано преступлений экономической направленности, совершенных в крупном и особо крупном размере, на 6,8% – тяжких и особо тяжких составов.

Также сообщается, что в 1,8 раза возросло количество выявленных преступлений, связанных с мошенничеством (148 преступлений). В прошлом году было выявлено 54 налоговых преступных деяния, установлено 16 лиц, совершивших налоговые преступления. В суды направлено 8 уголовных дел.

Кроме того, задокументировано 28 преступных деяний, совершенных против государственной власти. Выявлено 177 преступлений, связанных с финансово-кредитной системой, что на 31,1% выше уровня прошлого года.