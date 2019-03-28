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Общество

Деньги, телефоны, технику, запчасти чаще всего воровали в Псковской области в прошлом году

Чаще всего в течение 2018 года в Псковской области похищались рубли – 20,1%, мобильные телефоны – 12,4%, теле-видео-радиоаппаратура, бытовая техника – 8,9%, сборочные единицы и детали автомобилей – 8,9%, велосипеды – 6,6%, транспортные средства – 3,9%, цветные, черные металлы – 3,9%, продукты питания – 3,5%, вычислительная, оргтехника – 2,5%. Об этом сообщил депутатам Псковского областного Собрания начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин на 31-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель ведомства проинформировал, что  в прошлом году в регионе были зафиксированы 4 тысячи 258 преступлений против собственности, что составляет 53,5% от общего числа преступлений. При этом отмечено снижение количества имущественных преступлений, которое  обусловлено снижением числа зарегистрированных краж на 8,9%.

По словам начальника областного УМВД, на 20,6% сократилось количество краж транспортных средств, в том числе автомобилей – на 22,5%,  а также угонов транспортных средств – на 25%.

Больше всего краж совершено в общественных местах – 1 тыс. 26 или 34,4%, из квартир, частных домов – 374 (12,5%), со складов и магазинов – 325 (10,9%), из автомобилей – 213 (7,1%), из дачных домов – 162 (5,4%), из подъездов – 140 (4,7%), из гаражей – 164 (5,6%).

Кроме того, в Псковской области, по словам докладчика, отмечается тенденция снижения количества зарегистрированных мошенничеств на 9,5%, разбойных нападений на 18,6% и грабежей на 15,1%.

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