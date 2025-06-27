Около 50 человек переехали в июне в Псковскую область по госпрограмме переселения соотечественников

23:22, 27 июня 2025, ПАИ

Специалисты центра «Соотечественник» провели встречу с участниками государственной программы переселения соотечественников, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Собравшимся объяснили дальнейший порядок действий, рассказали, как оформить документы, помогли разобраться с вопросами жилищного обустройства и нюансами правового статуса. Вместе с экспертами переселенцы заполнили специальные анкеты о себе. На основе полученных данных будут составлены индивидуальные планы социализации и адаптации соотечественников на территории Псковской области. Отдельное внимание было уделено дальнейшему трудоустройству.

«Очень радует, что переезжающие люди нацелены на то, чтобы как можно быстрее встроиться в экономику Псковской области, найти работу. И вот сегодня мы с вновь прибывшими, только переехавшими людьми посетили ярмарку вакансий, где 15 человек уже получили персональные предложения о работе», – рассказала директор центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова.

В числе переехавших в Псковскую область люди из Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

«Я разговаривала с людьми, которые принимают на работу подростков. У меня дочь очень хочет поработать летом, поэтому мы договорились и пойдём на собеседование в понедельник. Попробуем себя в работе. Я приехала из Республики Кыргызстан. Приняла такое решение, потому что здесь уровень образования и жизни совсем другой, нежели там», – поделилась участница программы Мария Магомедова.

Напомним, что с начала реализации государственной программы оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Псковскую область с 2010 года по май 2025 года переселилось 12 440 соотечественников из 25 стран, в том числе в 2024 году – 539 человек, за январь – май 2025 года – 234 человека из 14 стран.

Больше всего переселенцев по государственной программе переехало из Туркменистана, Латвии, Эстонии.