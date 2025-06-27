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Общество

Память партизан почтили в Себежском районе

Траурное мероприятие, посвящённое Дню партизан и подпольщиков, состоялось у воинского захоронения в деревне Афанасьева Слобода в Себежском районе сегодня, 27 июня. Об этом пишет газета «Призыв».

  • Память партизан почтили в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Память партизан почтили в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Память партизан почтили в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Память партизан почтили в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Память партизан почтили в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Память партизан почтили в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Память партизан почтили в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»

Литию по погибшим отслужил настоятель себежского храма Святой Троицы, священник Василий Нетреба. В памятном мероприятии приняли участие представители местной администрации, духовенства, общественность, а также учащиеся Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа и ученики Сосновоборской школы.

Глава Себежского района Леонид Курсенков подчеркнул важность сохранения памяти о героях, освободивших землю от фашизма. «Память о них навсегда хранится в наших сердцах», – сказал он.

Память павших почтили минутой молчания, к захоронениям возложили цветы.

Воинское захоронение в Афанасьевой Слободе является местом упокоения восьми известных и четверых неизвестных партизан, погибших в 1943–1944 годах. В сентябре – октябре 2024 года захоронение благоустроили.

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