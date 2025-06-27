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Керамические изразцы восстанавливают реставраторы в Троицком соборе

Специалисты представили первый контрольный образец отреставрированного керамического изразца из декора нижнего яруса Троицкого собора в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставраторы приведут в порядок и восстановят утраченные керамические изразцы, покрытые глазурью, и лепные украшения – оконные наличники верхнего этажа, закомары-кокошники.

Полихромные изразцы выявил известный историк архитектуры Пётр Покрышкин ещё в 1912 году. Они были полностью забелены во время ремонтных работ в XVIII столетии.

Троицкий собор возводился в камне в 1682–1699 годах. В 1893–1895 годах фасады здания получили новую отделку. Большинство оконных проёмов здания, карнизы, проездные арки крыльца оформили отлитыми из цемента декоративными элементами. Первоначальный барочный рисунок сохранили только оконные проёмы придельных церквей и алтарных апсид. Оконные наличники барабанов главного храма сохранили отделку конца XVIII века.

В 1969–1972 годах недостающие и разбитые изразцы на Троицком соборе восполнили копиями, изготовленными на Ленинградском комбинате декоративно-прикладного искусства.

Ранее сообщалось, что реставраторы демонтируют штукатурный слой в Троицком соборе.

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