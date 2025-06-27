Керамические изразцы восстанавливают реставраторы в Троицком соборе
Специалисты представили первый контрольный образец отреставрированного керамического изразца из декора нижнего яруса Троицкого собора в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Реставраторы приведут в порядок и восстановят утраченные керамические изразцы, покрытые глазурью, и лепные украшения – оконные наличники верхнего этажа, закомары-кокошники.
Полихромные изразцы выявил известный историк архитектуры Пётр Покрышкин ещё в 1912 году. Они были полностью забелены во время ремонтных работ в XVIII столетии.
Троицкий собор возводился в камне в 1682–1699 годах. В 1893–1895 годах фасады здания получили новую отделку. Большинство оконных проёмов здания, карнизы, проездные арки крыльца оформили отлитыми из цемента декоративными элементами. Первоначальный барочный рисунок сохранили только оконные проёмы придельных церквей и алтарных апсид. Оконные наличники барабанов главного храма сохранили отделку конца XVIII века.
В 1969–1972 годах недостающие и разбитые изразцы на Троицком соборе восполнили копиями, изготовленными на Ленинградском комбинате декоративно-прикладного искусства.
Ранее сообщалось, что реставраторы демонтируют штукатурный слой в Троицком соборе.
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