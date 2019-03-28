На псковских дорогах стало меньше ДТП и погибших в них людей

17:04, 28 марта 2019, ПАИ

В 2018 году на дорогах Псковской области отмечено сокращение количества ДТП на 7%, погибших в них людей, – на 3,2%, раненых – на 2,1%. Об этом сообщил начальник регионального УМВД Юрий Инстранкин на 31-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в регионе в прошлом году произошли 1 тыс. 12 ДТП, в которых 122 человека и 1 тыс. 421 получили ранения. Каждое четвертое ДТП связано с наездами на пешеходов, уточнил Юрий Инстранкин.

Он рассказал, что в отчетном периоде сотрудники Госавтоинспекции возбудили в отношении водителей транспортных средств 85 тыс. 874 дела об административных правонарушениях. Пресечены 2 тыс. 446 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 1 тыс. 987 дел, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 479 дел. 567 лицам назначено наказание в виде административного ареста, 1 тыс. 811 правонарушителей лишены водительских прав.

В отчетном периоде сотрудники Госавтоинспекции вынесли 419 тыс. 165 постановлений о назначении наказания, из них 415 тыс. 553 – о наложении административного штрафа. Общая сумма штрафов составила 278 млн 92 тыс. 51 рубль. К 1 января были уплачены 340 тыс. 866 административных штрафов на сумму 132 млн 580 тыс. 633 руб. (с учетом 50%-ой скидки).

Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений возбудил 331 тыс. 324 дела об административных правонарушениях в области дорожного движения, из них в отношении собственников транспортных средств – 331 тыс. 284. Сумма наложенных штрафов составила свыше 192 млн рублей. Осуществлены взыскания по 274 тыс. 543 постановлениям на сумму более 96,3 млн руб.

В рамках осуществления контрольных функций по надзору за дорожным движением выявлено 27 213 административных правонарушений, добавил Юрий Инстранкин.

В отчетном периоде должностные и юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, совершили 604 административных правонарушения.