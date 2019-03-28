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Общество

395 антинаркотических мероприятий прошли в образовательных учреждениях Псковской области в 2018 году

В 2018 году в образовательных учреждениях Псковской области были проведены 395 антинаркотических мероприятий. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин на 31-й сессии Псковского областного Собрания, сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Инстранкин рассказал, что УМВД во взаимодействии с государственным управлением по связи и массовым коммуникациям Псковской области организовали в 2018 году проведение всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В её рамках прошли 300 рейдов по местам массового досуга молодежи и проверены 22 общежития образовательных учреждений Псковской области.

В результате, были возбуждены 23 уголовных дела, изъяты более 226 граммов наркотиков и психотропных веществ, выявлены 58 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

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