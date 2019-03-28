15 преступлений помогли раскрыть народные дружинники в Псковской области

13:53, 28 марта 2019, ПАИ

С участием членов народных дружин в Псковской области в прошлом году были раскрыты 15 преступлений. Об этом, выступая на сессии Псковского областного Собрания 28 марта, сообщил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Активисты народных дружин и общественных организаций совместно с инспекторами Госавтоинспекции провели 410 дежурств и 252 иных профилактических мероприятия, в ходе которых выявлены 475 нарушений Правил дорожного движения.

Всего в Псковской области действует 31 народная дружина общей численностью 491 дружинник. По словам Юрия Инстранкина, наиболее инициативно работа народных дружин по охране общественного порядка, в том числе при патрулировании улиц, проводится в тех городах и районах области, где осуществляется материальное стимулирование дружинников: Псков, Великие Луки, Великолукский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Палкинский, Плюсский, Порховский, Псковский, Пушкиногорский и Пыталовский районы.