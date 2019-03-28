0
17:51
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
17:44
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
ТОП-10 самых дорогих квартир в Пскове: Умеренные аппетиты и недвижимость, которой нет
17:10
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
16:18
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
16:00
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
15:28
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
Еще новости
Общество

15 преступлений помогли раскрыть народные дружинники в Псковской области

С участием членов народных дружин в Псковской области в прошлом году были раскрыты 15 преступлений. Об этом, выступая на сессии Псковского областного Собрания 28 марта, сообщил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Активисты народных дружин и общественных организаций совместно с инспекторами Госавтоинспекции провели 410 дежурств и 252 иных профилактических мероприятия, в ходе которых выявлены 475 нарушений Правил дорожного движения.

Всего в Псковской области действует 31 народная дружина общей численностью 491 дружинник. По словам Юрия Инстранкина, наиболее инициативно работа народных дружин по охране общественного порядка, в том числе при патрулировании улиц, проводится в тех городах и районах области, где осуществляется материальное стимулирование дружинников: Псков, Великие Луки, Великолукский, Невельский, Новосокольнический, Опочецкий, Островский, Палкинский, Плюсский, Порховский, Псковский, Пушкиногорский и Пыталовский районы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
28 марта 2019
Полина Петрова рассказала, почему участвует в конкурсе «Лидер года»
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 марта 2019
Кастинг «Миссис Псков - 2019» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
28 марта 2019
Подготовку к Ганзе обсудил Михаил Ведерников с замминистра по чрезвычайным ситуациям
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
28 марта 2019
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
28 марта 2019
Студия Magic Dance из Латвии выступит в Пскове 3 мая
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
28 марта 2019
За поддержку регионального УФССП поблагодарил Михаила Ведерникова главный судебный пристав страны
Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
28 марта 2019
Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
Льготой на оплату вывоза мусора смогут воспользоваться многодетные семьи в Псковской области
28 марта 2019
Льготой на оплату вывоза мусора смогут воспользоваться многодетные семьи в Псковской области

Идет загрузка...