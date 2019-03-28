654 наркопреступления выявлены в Псковской области в 2018 году

16:07, 28 марта 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области по линии незаконного оборота наркотиков зарегистрированы 654 преступления. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 39,7%. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин на 31-й сессии Псковского областного Собрания, сегодня, 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Инстранкина, 9 из них связанных с контрабандой наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, 2 — с организацией и содержанием притонов для потребления наркотиков, 2 – с «отмыванием» денег, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Он также сообщил, что за прошлый год 218 человек совершили преступления в сфере

незаконного оборота наркотиков. В результате, к уголовной ответственности были привлечены 208 человек, из них 148 — за тяжкие и особо тяжкие наркопреступления.