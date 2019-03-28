Полиции надо дорожить доверием населения и укреплять его, считает Александр Котов

13:59, 28 марта 2019, ПАИ

Полиции надо дорожить доверием населения и работать так, чтобы его укрепить и ни в коем случае не растерять, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 31-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 марта.

Александр Котов подчеркнул, что самая главная оценка полиции – это не статистические показатели, а оценка населения. По данным социологических опросов, доверие населения Псковской области к полиции находится на высоком уровне, напомнил председатель облсобрания.

Он поблагодарил сотрудников областного УМВД за работу и взаимодействие. «Мы решаем общую задачу», - подчеркнул спикер ПОС.